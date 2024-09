Cnr | nei primi 6 mesi calate alluvioni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 12 settembre 2024) 7.00 Cala il numero die frane con vittime in Italia,nel 2024. Lo indicano i dati dell'Istituto di Ricerca Protezione Idrogeologica del Cnr. Neici sono stati 10 gravi eventi idrogeologici, con 7 morti e 5 feriti. Un bilancio meno grave dello stesso periodo del 2023, con 25 eventi, tra frane, allagamenti e inondazioni, con 20 morti e 11 feriti,legati soprattutto all'alluvione in Emilia Romagna. Il 2023 è stato un "annus horribilis" per l'emergenza idrogeologica in Italia, rileva il Cnr-Irpi.