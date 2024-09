Apre un altro super | e sono tre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tre nuovimercati in meno di un chilometro di strada che vanno ad aggiungersi a quelli già presenti sul territorio intorno a Cassano d’Adda. Piano piano la grande distribuzione invade la città. Dopo l’apertura della Lidl è attesa infatti per i primi giorni di ottobre quella dell’Iperal. Due strutture commerciali sorte in via Milano affiancate lungo pochi metri che si aggiungono al Famila,mercato presente a meno di mille metri di distanza. Si avvia, dunque, alla conclusione la riqualificazione dell’area che un tempo ospitava il Comando della compagnia dei carabinieri trasferito nel Comune di Pioltello nel 2021, riportando così indietro agli anni ‘70 la città di Cassano d’Adda, con la sola presenza sul territorio della Tenenza dei carabinieri.