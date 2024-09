Alice Campello volta pagina e ricomincia dopo l’addio a Morata | ecco cosa ha fatto

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 12 settembre 2024) La rottura die Alvarofa ancora discutere: i due sembrerebbero arrivati al capolinea, sebbene qualche giorno fa si era parlato di un presunto riavvicinamento A quanto pare, non c’è in corso alcun ritorno di fiamma:e Alvaro si sono ufficialmente lasciati, anche se – ovviamente – continuano a frequentarsi per il bene dei figli avuti insieme. Stando a quanto vocifera il magazine Chi, comunque, il calciatore e la sua ex moglie non starebbero in alcun modo tentato di ricucire il rapporto. Dunque è finita ed è ufficiale. Di recente,erano stati visti insieme accompagnare i figli maggiori a scuola; il clima era sembrato sereno, ma – come appena accennato – si è trattato solamente di un’uscita da genitori separati.