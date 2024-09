Al Chiostro si processano i templari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) La fascinazione che nei secoli ha esercitato il più famoso degli ordini cavallereschi, quello dei Cavalieri del Tempio di Gerusalemme, si riaccende stasera sul palco deldi San Francesco. Anche sulla nostra città, infatti, si erano proiettate le luci abbaglianti e le ombre fosche della storia deiculminata nell’annus horribilis 1312, in cui Papa Clemente V dichiarò soppresso l’ordine e il re di Francia portò sul rogo, appena due anni dopo, il Gran Maestro Jaques de Molay. Fu l’epilogo terribile di un atto d’accusa iniziato anni prima, come dimostrano anche i documenti raccolti da Daniele Molinari - avvocato e presidente dell’associazione che tiene le fila della Giostra d’Incontro che si svolgerà domenica in piazza del Popolo - che stasera porta in scena una fosca vicenda cesenate legata ai monaci guerrieri del Sacro Tempio.