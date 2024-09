Wta Guadalajara 2024 sorridono Trevisan e Stefanini | le due azzurre accedono agli ottavi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Sorride l’Italtennis in quel di, dove è in corso il torneo WTA 500 che chiude la stagione nordamericana prima di spostarci in Asia. Due vittorie per lein campo, che proseguono così il loro cammino sul cemento messicano. Contropronostico quella di Martina, che prova a raddrizzare una stagione fin qui molto complicata, lasciando cinque games alla testa di serie n°8 e n°44 del mondo Caroline Dolehide. Finisce 6-3 6-2 una partita che ha visto la toscana sempre in controllo. Ora per l’ex semifinalista del Roland Garros ci sarà un’altra sfida non banale contro la beniamina di casa Renata Zarazua. Vince e conquista punti importanti anche Lucrezia, che dopo aver superato le qualificazioni sfrutta il buon accoppiamento contro la wild card di casa Ana Sofia Sanchez e si impone con lo score di 6-0 3-6 6-2.