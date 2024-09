Volkswagen in crisi ferma l’impianto Audi di Bruxelles | operai a rischio sequestrano le auto

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Prime reazioni alla storica decisione didire la produzione uno dei suoi impianti, quello diin cui si producono modelli di. Gli, che ora rischiano il licenziamento se la fabbrica dovesse essere chiusa, hanno sequestrato le chiavi di circa 200pronte per essere consegnate alle concessionarie, promettendo di non restituirle finché non avranno avuto rassicurazioni sul proprio futuro.è in grande difficoltà nell’ultimo periodo. La svolta verso l’elettrico, seguita allo scandalo sulle emissioni truccate delle propriediesel, sta indebolendo il colosso tedesco che controlla anche il marchio. La riduzione dei costi sembra essere l’unica strada per riportare l’azienda verso il profitto sostenibile ma questo potrebbe significare chiudere impianti anche in Germania.