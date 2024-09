Tonelli | Imprese in crisi vanno aiutate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "Sono 1700 lecoinvolte nei cantieri e almeno tremila i posti di lavoro a rischio. Inoltre, in media, il calo di fatturato dellea causa dei lavori si attesta tra il 20 e il 40% e servirebbero 10 milioni di euro di interventi per poter garantire la sopravvivenza delle attività all’interno dell’ampio raggio delle operazioni per il tram". Questi, in sintesi, i dati che preoccupano Giancarlo, direttore di Ascom, sulla situazione dei cantieri in città ., quali sono le misure messe in campo da Ascom? "Il 16 settembre, la nostra giunta si riunirà insieme con il presidente Postacchini e con il vicepresidente Di Pisa per approvare un documento con alcune delle richieste da sottoporre all’amministrazione. Questo dopo aver ascoltato i commercianti, titolari di pubblici esercizi o attività di servizio della città ".