Ternana all’attacco servono i gol col Pineto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Le Fere hanno ripreso da allenarsi all’antistadio dopo il giorno di riposo e gli attaccanti affilano le armi. Ma sotto rete sembra necessario anche un maggior contributo dei centrocampisti. In vista c’è la sfida con il(domenica al "Liberati" ore 20.45), team imbattuto e che vanta grande solidità (un solo gol subìto, quello di domenica scorsa in occasione della vittoria 3-1 sull’Arezzo). Non si può certamente parlare di gara fondamentale alla 4a di campionato, ma la, che non nasconde le proprie ambizioni di immediata risalita, dovrà comunque iniziare a sfruttare il fattore-Liberati e fare del tutto per conquistare il successo pieno al fine di evitare il rischio di trovarsi ben presto a rincorrere, vedi il già considerevole -5 dalla Virtus Entella che ha battuto anche l’Ascoli nel posticipo.