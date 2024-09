Tennis Sinner rientrato in Alto Adige prima della trasferta in Cina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dopo il successo agli US Open, Jannikha fatto rientro in, tornando nella sua Sesto Pusteria,inche lo vedrà impegnato in due tornei. Come raccontato sui social, ilta ha anche fatto visita ai ragazzi di una società sportiva a Brunico. Riposo ma anche l'occasione per fare visita alla zia che, come aveva spiegatoin conferenza stampa, "non sta bene e non so per quanto ancora rimarrà nella mia vita". Dopo Pechino (26 settembre-2 ottobre) e Shanghai (2-13 ottobre), l'agenda diprevede i tornei di Vienna, Parigi (Rolex Paris Masters) e poi le Finals di Torino,delle finale di COppa Davis dal 19 al 24 novembre.