Tech Talk Confindustria Radio Televisioni svela il futuro della pubblicità in Europa

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il 10 settembre si è svolto il“Speciale Investimenti Pubblicitari”. Nella chiacchierata in live streaming trasmessa su Digital-News.it,, rappresentata da Rosario Alfredo Donato, Direttore Generale, e Andrea Veronese, responsabile Ufficio Studi, ha illustrato un estratto dei dati relativi al rapporto “Il mercato pubblicitario in. BIG(5)FY2023” appena pubblicato.Il rapporto origina da una classificazione di dati comparati dei 5 maggiori mercati europei che l’ufficio Studi di CRTV elabora ad uso interno per gli associati da 10 anni. Il database generato permette di fare delle analisi storiche e di trend, che si è deciso di rendere pubbliche sotto forma di report.