Studenti a lezione nei container Lavori a scuola | trasloco a ottobre

(Di mercoledì 11 settembre 2024) di Maria Rosa Di Termine BUCINE Un mese e mezzo nella loro, ma a finei ragazzi delle medie di Bucine dovranno spostarsi in moduli abitativi per lasciare il posto agli operai impegnati nel cantiere per il miglioramento sismico del plesso di via XXV Aprile. Ilè necessario per garantire la continuità didattica nell’anno scolastico alle porte ai 158 alunni, suddivisi in sette classi, della secondaria di primo grado, ai loro insegnanti e al personale Ata mentre nell’edificio principale proseguiranno le opere di ristrutturazione, suddiviso in due lotti e dal costo complessivo di poco inferiore al milione di euro. Isono già in corso e, se il cronoprogramma verrà rispettato, termineranno in 9 mesi.