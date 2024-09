San Marco Evangelista pusher 18enne arrestato dopo inseguimento in auto

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 11 settembre 2024) San. Ha tentato di evitare il controllo dei Carabinieri dando vita a un, concluso con il suo arresto. È accaduto all’alba nel comune di San, in provincia di Caserta, dove i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Caserta hannoun ragazzo di 18 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane era inin viale Carlo III quando è stato sorpreso dai Carabinieri e ha tentato di accelerare la marcia, tentando di far perdere le sue tracce con manovre azzardate e pericolose. L’si è concluso quando i militari hanno intercettato e bloccato il, che era alla guida dell’senza mai aver conseguito la patente. Nel corso della perquisizione il giovane ha consegnato spontaneamente 6 dosi di hashish che conservava negli indumenti intimi.