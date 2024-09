Rubano un’ambulanza solo per divertirsi un po’ | la confessione di un ragazzo del gruppo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Undi ragazzi, di cui tre arrestati, ha rubatiper il semplice desiderio diguidandola in strada La polizia di Anversa ha avviato un’indagine dopo la denuncia di un furto insolito che è avvenuto nella città bela la scorsa domenica mattina. Undi giovani ha rubatomentre i paramedici erano impegnati in un intervento medico d’emergenza. Il veicolo di soccorso era stato parcheggiato a Manchesterlaan e lasciato incustodito. I ragazzi, accortisi dell’assenza dei proprietari, ne hanno approfittato per entrarvici dentro e fuggire a bordo. L’ambulanza è stata ritrovata poco dopo nei pressi di Belfast Street, per fortuna senza danni rilevanti. Le autorità hanno potuto godere di alcune prove dettagliate anche grazie a una dashcam, che ha ripreso i sospettati durante il furto.