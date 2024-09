Ritrovato il 54enne Disperso nei Monti | Trascorsa Notte al Freddo Sta Bene

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Teramo - Un uomo di 54 anni,da ieri pomeriggio suidi Faieto mentre cercava funghi, è statoin buone condizioni dopo unaalQuesta mattina, intorno alle 8, unda ieri pomeriggio nei boschi di Faieto è statoda due volontari del Comune. L’uomo, che aveva trascorso unaala 630 metri di altitudine, è stato trovato in buone condizioni di salute, nonostante il fortee le difficili condizioni. Ilera uscito di casa poco dopo le 14 di ieri, addentrandosi nei boschi con l’intento di cercare funghi. Con l’arrivo della sera, ha perso l’orientamento e non è riuscito a trovare il sentiero di ritorno. Dopo aver lanciato l’allerta ai soccorritori, non era riuscito a fornire indicazioni precise sulla sua posizione.