Rbr è già una macchina da punti Buona la prima uscita al Flaminio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) RIVIERABANCA 85 HDL NArdò 81 RIVIERABANCA: Anumba 9, Grande 20, Tomassini 7, Masciadri 11, Marini 11, Bedetti, Johnson 6, Simioni 6, Camara 15, Vigori, Amaroli, Ronci. All.: Dell’Agnello. NARDÓ: Woodson 20, Ebeling 12, Nikolic, Iannuzzi 17, Mouaha 11, Flores 1, Stewart 18, Rapetti, Kebe, Thioune, Zugno 2. All.: Dalmonte. Parziali: 17-19, 27-21, 23-16, 18-25. Rbr vince, abbraccia per lavolta i suoi tifosi in questa preseason e trova diverse buone notizie dalle prestazioni dei singoli. Con Nardò finisce 85-81 ma, al di là del punteggio, a confortare è la prestazione collettiva in attacco, con quota 90 sfiorata nonostante giornate complicate dal punto di vista degli allenamenti. Rispetto a Cento sono di rientro Marini, Bedetti e Anumba, ma soprattutto alci sono 800 tifosi che cantano e incitano.