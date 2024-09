Professori e bidelli in ritiro Giorni di confronto e crescita | Siamo diventati una squadra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "Abbiamo imparato a vedere la persona che c’è nel collega". Basterebbero queste parole. Poche, semplici ma essenziali, dense di significato. Cristiano Rossi, il preside musicista com’è noto per la sua etno band, ci crede davvero nella sua iniziativa: "Portare iin(sì, come le squadre di calcio, ndr), insieme ae personale amministrativo ci rende uniti, ci fa arrivare carichi alla prima campanella". Ed è così che lunedì e martedì il personale scolastico dell’istituto di Lucignano Rita Levi Montalcini è partito alla volta di Chiusi della Verna per duedi team bulding, direbbero gli economisti. "Ho studiato all’Università sociologia delle organizzazioni, so bene quanto questi percorsi possano cementificare il senso di appartenenza, non è un caso che quest’anno è partito tutto il personale, stiamo parlando di più di 100 persone".