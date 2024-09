Peacemaker – John Cena spiega perché i fan hanno dovuto aspettare così a lungo per la seconda stagione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 11 settembre 2024)è a un passo dal ritorno sui nostri schermi televisivi: la serie Max è infatti attualmente nel pieno delle riprese della sua. La serie live-action, che ha come protagonistanel ruolo di Christopher Smith /, dovrebbe spostarsi nel nuovo Universo DC di James Gunn e Peter Safran, e i fan sono ansiosi di vedere esattamente cosa questo comporti. Anche se sembra che ladinon arriverà prima dellametà del 2025, i nuovi commenti dilasciano intendere che varrà la pena. In una recente intervista con Variety,ha fornito un aggiornamento su come sta procedendo ladie ha lasciato intendere che la prima di questi nuovi episodi potrebbe essere “proprio dietro l’angolo”.