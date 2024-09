Non è la fine delle Big Tech anzi Ma occhio al fanatismo ideologico Parla Da Empoli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La decisione della Corte di Giustizia europea contro Apple e Google aprono un nuovo capitolo per l’Unione europea. Sono sentenze storiche, che creano ovviamente un precedente da cui è difficile tornare indietro. A commentarle con Formiche.net è Stefano da, direttore I-Com, che fa un po’ di chiarezza cercando di ridimensionare la vicenda. Dopo le sentenze contro Google ed Apple, è davvero laper le Bigcome tutti dicono? Certamente no, inntutto perché per quanto le cifre in gioco siano importanti sono alla portata di giganti come Google ed Apple, che certamente nei loro bilanci avevano già scontato la probabilità di perdere. Inoltre, per come si configura il diritto della concorrenza, che si basa su una logica caso per caso ed è scevro da considerazioni politiche, sarebbe del tutto errato trarre conclusioni troppo generali.