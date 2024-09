Marinetti e d’Annunzio inizia la maratona teatrale di Sylos Labini con gli Inimitabili | due serate speciali

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 11 settembre 2024): coppia vincente a Sant’Ivo alla Sapienza nel cuore di Roma. Edoardola stagioneriprendendo il filo di un discorso affascinante e di successo tra gli autori “” della nostra tradizione letteraria e artistica. “Doppia seduta” al Senato, nel suggestivo cortile di Sant’Ivo alla Sapienza oggi e domani, 11 e 12 settembre, “giorno in cui ricorre l’anniversario dell’impresa fiumana”, ci ricorda il regista, attore, direttore di “Cultura Identità”, che non lascia nulla al caso. Il Vate e l’Incendiario. Due(ore 21) che ripercorreranno la collaudata sceneggiatura degli “”, lavoro televisivo andato in onda su Rai3. Un esperimento che già il regista aveva tentato con successo nel giugno scorso, portando sulla scena la vita di Giuseppe Mazzini.