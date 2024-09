LIVE Bolelli Vavassori-Matos Melo Italia-Brasile 2-0 Coppa Davis 2024 in DIRETTA | gli azzurri in campo a cuor leggero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMO SINGOLARE DIDIDALLE 15.00 LADEL 2° SINGOLARE DIDI20:59che domani tornerà inin un match da dentro o fuori contro l’Olanda. Neerlandesi che all’esordio hanno ceduto a sorpresa ai cugini del Belgio. 20:55 Come detto il punto non sarà decisivo, ma non bisogna sottovalutare l’importanza di aggiudicarsi un match per 3-0. Nei round robin infatti, a parità di vittorie e sconfitte, saranno decisivi i singoli incontri. 20:51 Per Simoneed Andreal’opportunità di saggiare le condizioni die palline in vista dei prossimi appuntamenti. Glitra poco più di venti minuti se la vedranno con Rafaele Marcelosenza lo stress di trovare il punto decisivo.