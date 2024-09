LIVE Arnaldi-Monteiro 7-5 6-7 6-64-3 Italia-Brasile 1-0 Coppa Davis in DIRETTA | il tie-break decisivo a decidere una partita epica!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL MATCH DI MATTEO BERRETTINI LADEL DOPPIO DI2024 4-3 Torna a fare malissimo con il dritto il brasiliano. Ha nuovamente rallentato la spinta. Torniamo ‘on serve’. 4-2 IN RETE IL DRITTO DI. Si contano sulle dita di una mano gli errori con quel fondamentale nelladel brasiliano. 3-2 Mamma mia, ace. 3-1 Una c’è, e anche lo smash a rimbalzo. 3-0 CON CORAGGIOOOOOOOOO. CON IL DRITTO LUNGOLINEAAAAAAAAA!!!!! Due servizi per, due prime vincenti? 2-0 Con il servizio il ligure! 1-0 Inizia con un gran dritto lungoriga, pesante e con coraggio, quello che gli è manato sul 5-3 del 2° set. Soprattutto, mini-! 6-6 DEMI-VOLEE FAVOLOSA DI. E ALLORAAAAAAA, ve lo avevamo anticipato amici.