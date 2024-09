La mia fidanzata… Temptation Island 2024 il concorrente si lascia andare e sciocca il pubblico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024), esplodono le polemiche dopo il debutto “autunnale” del reality show dedicato ai sentimenti. Al centro delle critiche, uno dei sette fidanzati, Antonio, in coppia con Titty. La loro sembrava la coppia “più solida”, e invece, nel corso della puntata, il 27enne di Napoli ha fatto rivelazioninti sulla relazione. Non solo: una dichiarazione pesantissima nei confronti della fidanzata hato ilindignato. Antonio e Titty stanno insieme da tre anni e convivono da uno. Lo scorso aprile, lui le ha fatto una romantica proposta di matrimonio inginocchiandosi davanti alla Torre Eiffel a Parigi. È stato proprio Antonio a scrivere a, sostenendo che la fidanzata fosse troppo gelosa e non glisse abbastanza libertà: “Penso che abbia l’asticella della gelosia e della possessività un po’ troppo alta e non mifare nulla”.