La Corte Ue Miliardi di multe e tasse per Apple e Google

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Una "grande vittoria", anzi due. Con la decisione sui tax ruling concessi dall’Irlanda ade la sentenza "epocale" suShopping, ladi Giustizia dell’Ue sancisce la fine del braccio di ferro decennale tra la commissaria europea uscente per la concorrenza Margrethe Vestager e i due colossi del web. Dopo essersi accreditata come ‘paradiso fiscale’ per Big Tech grazie al regime fiscale agevolato che consente alle società non residenti di essere tassate solo sul reddito prodotto nel Paese, l’Irlanda ha fatto sapere che "rispetterà" la decisione dellaeuropea, che ieri ha chiesto addi restituire a Dublino 13di euro diarretrate.