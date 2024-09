Kamala Harris e Donald Trump | chi ha prevalso nel dibattito in Tv?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il primotelevisivo trasi è tenuto a Filadelfia il 10 settembre e ha offerto uno spettacolo acceso fra i due protagonisti della corsa alla Casa Bianca in America. Le elezioni presidenziali del 2024 si svolgeranno, come è noto, il 5 novembre. Il confronto sull’emittente Abc, seguito da milioni di spettatori, ha visto entrambi i candidati impegnati su questioni centrali come l’economia, la politica estera, e i diritti civili. I momenti più tesi si sono verificati durante la discussione su immigrazione e aborto: temi sula pensano in maniera radicalmente opposta., l’immigrazione Uno dei momenti più tesi delè stato il confronto sull’immigrazione, un tema che ha caratterizzato la presidenza(2016-2020) e cheha affrontato con grande enfasi.