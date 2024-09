Investe e uccide tre persone Angelika Hutter chiede di patteggiare 4 anni I familiari delle vittime | La pena sia severa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ha avanzato richiesta di patteggiamento, la 33enne alla guida dell’Audi A3 che il 6 luglio 2023 è piombata a folle velocità su un marciapiede di Santo Stefano di Cadore, piccolo comuneDolomiti, travolgendo un’intera famiglia endo Marco Antoniello, 47, il figlio Mattia di ape la nonna 64enne Maria Grazia Zuin. Anche la madre era rimasta ferita, mentre il nonno aveva accusato un malore dopo aver raggiunto il luogo dell’incidente ed era stato trasportato in ospedale. Riconosciuta la seminfermità mentale Lo scorso marzo per, cittadina tedesca con origini rumene, sono scaduti i termini della carcerazione preventiva che stava scontando nel carcere della Giudecca di Venezia, e da allora è stata trasferita in una struttura sanitaria per sottoporsi ad alcune cure.