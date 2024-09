Il Tar del Lazio blocca di nuovo il governo sulla Cannabis light

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Esultano gli imprenditori, attaccano le opposizoni. "di incompetenti". Il Tar delhato (un'altra volta) il ministero della Salute, sospendendo il decreto che inseriva il Cbd tra le sostanze psicotrope o stupefacenti. La pronuncia dei giudici segna dunque una nuova tappa della battaglia legale portata avanti dagli imprenditori contro il, proprio nelle stesse ore in cui alla Camera è in fase di discussione il ddl Sicurezza, che all'articolo 18 prevede la messa al bando della canapa– mettendo così a rischio migliaia di posti di lavoro come denunciano da mesi le associazioni di settore. Il ricorso era stato presentato da Ici – Imprenditori Canapa Italia – con il sostegno di Coldiretti Liguria. Il tribunale lo ha accolto fissando per il 16 dicembre l'udienza di merito.