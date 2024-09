I rossoneri Milan servono leader Maignan si candida

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024)O L’ultima immagine è quella di Lione, dove lunedì sera la Francia si è rialzata rifilando un secco 2-0 al Belgio: reattivo tra i pali, sicuro palla al piede e, soprattutto, imbattuto. Primo clean sheet stagionale per Mike. Che, da oggi, ha in tutti i sensi ilnelle sue mani. Diavolo a caccia di riferimenti, il pensiero ricorrente degli ultimi tempi. Soprattutto dopo l’addio di Giroud. Proprio il centravanti aveva tracciato la via della sua successione: "Chi può prendere il mio posto a livello diship? Io vedo bene giocatori come Mike, con la sua personalità. Prende la parola, non sempre, ma ha carisma. Deve continuare a esseredentro e fuori dal campo. Ha tutto per farlo".