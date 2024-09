Giro di Toscana 2024 oggi | orari percorso programma tv favoriti Diego Ulissi ci prova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Appuntamentocon la novantaseiesima edizione di una corsa storica nel calendario italiano: ildi, la gara dedicata ad Alfredo Martini. Andiamo a scoprirla nel dettaglio conPartenza e arrivo che saranno a Pontedera.I corridori affronteranno il tratto in linea della gara, che misurerĂ 77,3 chilometri. Di questi, i primi i 15 saranno pianeggianti e porteranno i corridori ai piedi di una breve salita prima di scendere a Casciana Terme. Una rapida discesa per poi salire a San Pietro Belvederedopo uno strappetto, per poi arrivare a Peccioli per percorrere un anello da affrontare in due occasioni. Si ripasserĂ da Pontedera e si andrĂ a imboccare il circuito di 55,1 chilometri che verrĂdue volte e avrĂ come punto focale il Monte Serra, da affrontare in due occasioni: 8.3 km al 7.2%.