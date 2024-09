GF Buonamici | ecco cosa pensa davvero di Beatrice Luzzi opinionista

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Sull'ultimo numero del magazine Chi, in edicola a partire da oggi, mercoledì 11 settembre 2024, è presente una lunga intervista di coppia su Cesarae Alfonso Signorini. I due si sono intervistati reciprocamente ed hanno portato alla luce dei retroscena inediti sia sulla loro vita privata, sia su quella professionale che, naturalmente, sull'imminente edizione del Grande Fratello. Tra le varie confessioni fatte, hanno parlato delle opinioniste che si sono susseguite in questi anni al GF, non risparmiando alcune stoccate. Inoltre, non si è potuto fare a meno di tirare in ballo la new entry di quest'anno, ovvero,. Dopo l'annuncio del suo approdo comedel Grande Fratello, erano trapelate voci circa un malcontento da parte di Cesara, ma saràcosì? La giornalista ha affrontato la questione.