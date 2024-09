Furti a ripetizione nelle stazioni di Milano Centrale e Bovisa | arrestati tre ladri in poche ore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tre uomini di 20, 27 e 37 anni, tutti di origine nordafricana, sono statimartedì dalla polizia con l’accusa di furto con strappo: ilavoravano nei pressi delledi. Secondo i dati del 2023 del ministero dell’Interno, in soli due anni il numero di scippi denunciati aè aumentato del 50 per cento: sono più di novemila ogni anni. Il 96 per cento è commesso da stranieri. Il primo arresto di martedì è avvenuto nei pressi di: un ventenne di origine egiziana, con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, ha strappato con violenza una collana a una donna che viaggiava a bordo di un treno regionale fermo alla stazione di Affori. Identificato e rintracciato dalla polizia, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e accompagnato presso il carcere di San Vittore.