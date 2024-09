Dumfries tutto definito per il rinnovo | manca solo una cosa – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’Inter e Denzelsono destinati a proseguire insieme. Come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, per ildell’olandese èsoltanto una piccola– Denzel, nonostante non sia partito da titolare nelle prime tre giornate di campionato, resta un giocatore importante per l’Inter. Tanto che la società ha riaperto i discorsi con l’entourage dell’esterno e hatutti i dettagli per allungare l’accordo in scadenza nel giugno del 2025. Le cifre sono pari a quattro milioni netti a stagione fino al 2027 (con opzione fino al 2028), con la società che può anche approfittare del decreto crescita a livello di tassazione. Con l’accordo praticamenteno soltanto i tempi tecnici per andare a chiudere ufficialmente le negoziazioni.