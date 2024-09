Doping caso Sinner non ancora chiuso | Wada ha 10 giorni per ricorso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Non èscritta la parola fine sulche vede coinvolto Jannik. L'agenzia mondiale anti, la, ha infatti chiesto ulteriore documentazione all'International Tennis Integrity Agency in merito alla positività del tennista azzurro, recente vincitore dello Us Open, allo steroide Clostebol, riscontrata a marzo. L'agenzia ha10di tempo per presentareal Tas di Losanna contro l'assoluzione dell'atleta italiano dalle accuse di, decretata da un tribunale indipendente perché l'assunzione della sostanza da parte dinon sarebbe stata intenzionale.