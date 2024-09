Delusione Caterina Balivo bocciatura senza appello da parte del pubblico de La volta buona

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Bufera su, il ritorno in tv non è andato come avrebbe voluto, tanto che sui social c’è chi chiede (ragione, lo diciamo subito) di “non vederla più in tv”. Per la conduttrice l’estate è stata molto complicata. Lo scorso mese di luglio era stata vittima dei ladri che avevano portato via un bottino da 300mila euro. Alle ore 2.30 del primo luglio alcuni banditi erano riusciti a giungere nel balcone della dimora della presentatrice tv. Erano entrati dentro e avevano bloccato una porta di ingresso. >> “Ma è lei?!”. Martina Giovannini, trasformazione choc. Si stenta davvero a riconoscere la cantante di Amici Poialcun problema erano riusciti a rubare diverse cose.al momento della rapina in casa nel quartiere romano dei Parioli pare fosse all’estero, precisamente nella città di Barcellona in Spagna.