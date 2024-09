Dante Leonardi morto a 85 anni | Addio Travetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Si è spento a 85detto ‘’ che per decenni ha diretto a Pievepelago una ditta di prefabbricati che diede lavoro a molte persone, specie giovani. L’alto Frignano era attaccato a ‘’ anche perché suo figlio Alessandro nel febbraio 1993 fu uno dei primi trapiantati di cuore in regione. La famigliaera originaria di Bastiglia, a ponte Modino di Pievepelago avviò con successo un cantiere di prefabbricati (da qui il soprannome ‘’) nota sia per la laboriosità che lo spirito di. Da 14era ospite della struttura protetta ‘Vignolese’ di Modena: "Era lo scugnizzo della Vignolese – lo ricordano – e quando c’era un’occasione di divertimento era lui che aveva quella magia di intrattenere tante persone; era una persona intelligente che amava la cultura, la politica, la storia". g. p.