Coppa Davis la Spagna inizia la sua avventura con un 3-0 sulla Repubblica Ceca

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Vittoria netta per laal debutto in. Al Pabellon Fuente de San Luis, la selezione di David Ferrer sale in vetta alla classifica con un rotondo 3-0, mettendosi così in una buona posizione in vista del prosieguo della fase a gironi. Occhi per Carlos Alcaraz, che tornava in campo dopo la delusione degli US Open. Il numero 3 al mondo è parso appannato, quasi nervoso, per poco più di un’ora, andando sotto di un set con Tomas Machac, ma nel momento in cui trova un modo per far girare il match il suo avversario alza bandiera bianca per un problema fisico, ritirandosi all’inizio del terzo set sul 6-7 6-1. È dunque il punto decisivo per la, che aveva già vinto il primo singolare con Roberto Bautista Agut, giocatore che di queste partite ne ha vissute a pacchi.