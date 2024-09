Carhartt WIP ci mostra la sua parte più oscura

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Quando si pensa aWIP, la prima cosa che viene in mente sono i suoi capi da lavoro resistenti e dal fascino eterno. Giacche, pantaloni e tutto quello che ha contribuito a rendere il brand un punto fermo nei guardaroba di mezzo mondo, indossato ancora oggi da chiunque: dal vostro migliore amico al vostro designer preferito. Cosa c'entrano quindi un gruppo di adolescenti con asce da combattimento, mani in fiamme, ragni e ali d'angelo? Courtesy of the brandCourtesy of the brand È tutto merito dall'agenzia creativa parigina Ill-Studio, responsabile della campagna Autunno/Inverno 2024 diWIP.ndo da scene di vita quotidiana, la fotografa Nadine Fraczkowski e il regista Theodor Guelat hanno voluto raccontare la noia adolescenziale di periferia e l'evasione mentale.