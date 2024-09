Basta una goccia di sangue e il Rivotril arriva in carcere Quanto può reggere questo sistema?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Cosa succede se in una qualunque farmacia un balordo entra e pretende, per forza e senza ricetta, una confezione di? Da lì a poco una pattuglia della Poliziae ristabilisce l’ordine e la legalità. Invece, immaginate un luogo dove le premesse sono identiche ma è la Polizia a dover soggiacere alla richiesta dello stesso medicinale, persino adoperandosi acchè la pretesa sia esaudita nel più breve tempo possibile, ogni giorno. Benvenuti nei paradossi delpenitenziario italiano. Nelle nostre prigioni, l’autolesionismo è diventato la valuta più preziosa, ilil lasciapassare per l’ebbrezza chimica. Un taglio sui polsi vale più di mille parole, una batteria ingoiata più di qualsiasi supplica. Qui, il, il Lyrica, il Gabapentin, la “droga dei poveri” scorrono come acqua di fonte, mentre fuori, nelle vere farmacie, regna il rigore della legge.