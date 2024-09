WWE | Confermato l’Hell in A Cell match tra CM Punk e Drew McIntyre a Bad Blood

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 10 settembre 2024) Nella puntata di Raw del 2 settembre, CMè salito sul ring e ha festeggiato la sconfitta dia Bash In Berlin. Ha detto che voleva andare oltre e che aveva puntato gli occhi sul campione del mondo dei pesi massimi Gunther. Tuttavia, Gunther aveva altri piani, poiché attaccò brutalmente. Il feroce pestaggio ha portatoa essere portato fuori in barella e caricato su un’ambulanza. Nuovo capitolo per i dueera presente nella puntata di RAW del 9 settembre e ha affermato di aver posto fine alla carriera di. Però, mentreaffrontava il commentatore Wade Barrett, Adam Pearce lo interruppe e disse ache avrebbe affrontatoancora una volta. Annunciò chesi sarebbero scontrati in un Hell in aal prossimo PLE Bad