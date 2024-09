Voci gospel per il restauro della campana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Venerdì, dalle 21, nella chiesa di San Crispino a Porana di Lungavilla cori in concerto per un nobile scopo: raccogliere fondi per ildel "campanone", unada 10 quintali danneggiata e al momento non utilizzabile. In scena, spiritual e folk con LVProject di Pavia, San GermanoChoir di Rivanazzano Terme e Torrazza Folk di Torrazza Coste. Un evento che rientra in una più ampia rassegna musicale e culturale che punta alla raccolta dei fondi necessari per un obiettivo ancora più grande, restaurare in tutto sei campane risalenti al 1900.