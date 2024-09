The Apprentice nel trailer del film su Trump il giovane Donald va alla conquista di New York

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 10 settembre 2024) Briarcliff Entertainment ha rilasciato il primocompleto di The, il controverso biopic di Ali Abbasi dedicato all’ascesa al potere del futuro tycoon, catturato nei rampanti anni ’70 di una Newin espansione, mentre fra eccessi e scommesse azzardate, finisce sotto l’ingombrante ala protettrice di Roy Cohn, faccendiere e uomo politico di grido, già assistente del senatore McCarthy ai tempi della caccia alle streghe, e coinvolto in prima persona nello storico processo che condannò a morte i coniugi Rosenberg. In questo adrenalinicodal sapore vintage (la ‘grana’ delle riprese richiama proprio certo cinema anni ’70, e la visualizzazione è in 4:3) vediamo dunque un(Sebastian Stan) apprendere i rudimenti del fare politica da un Cohn spietato e senza scrupoli interpretato da Jeremy Strong (‘Non ammettere mai la sconfitta”).