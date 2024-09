Soleil Sorge dopo la gaffes social spiega come sarebbero andate davvero le cose | Mi spiace haters ritentate e sarete più fortunati!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 10 settembre 2024) Nella giornata di ieri l’influencer, tramite un box domande pubblicato sul suo profilo Instagram, ha risposto ad alcune domande dei fan e una in particolare ha suscitato l’ironia del web., infatti, condividendo la carrellata di domande ricevute dai fan ha mostrato anche di essersi fatta da sola una domanda in merito agli occhiali indossati a Venezia e questo non è certo passato inosservato sul web. La gaffe dell’ex corteggiatrice, infatti, ha fatto immediatamente il giro deied è stata ripresa da diversi gossippari cosìda Selvaggia Lucarelli, da sempre in prima linea per quanto riguarda la tematica influencer e pubblicità.