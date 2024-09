Sinner stupisce ancora | strappo alla regola inaspettato

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 10 settembre 2024) Il campione degli Us Open ha fatto qualcosa di totalmente: lodi Jannikfa discutere tutti. Certo che ne è trascorso di tempo da quando i detrattori sparavano a zero su Jannik, dicendosi certi del fatto che non sarebbe riuscito mai e poi mai a sfondare, benché avesse talento. Lo reputavano privo di carattere e di personalità. E incapace, in quanto tale, di andare al di là di qualche risultato mediocre. Jannikha fatto qualcosa di decisamente(LaPresse) – Ilveggente.itLi ha smentiti tutti, invece. Dal primo all’ultimo. Ha dimostrato non solo di saper reggere la tensione nei momenti clou, ma anche di essere perfettamente in grado di tenere a bada perfino gli avversari più ostici. Di avere una forza mentale pazzesca, ma anche una determinazione mai vista.