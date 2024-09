Simona Cattaneo alla presidenza di Chanel Fragrance & Beauty

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 10 settembre 2024)annuncia la nomina dicome nuova presidente diinizierà a svolgere il suo incarico a Parigi a partire da gennaio 2025, ma entra ufficialmente nella Maison già da ottobre 2024, affiancando Anne Kirby, attuale presidente, fino al suo ritiro previsto a fine anno. Leader di fama internazionale con oltre 30 anni di esperienza nel settore del lusso,ha dimostrato competenze eccezionali nella gestione di marchi prestigiosi e nello sviluppo di nuovi business in diverse categorie, guidando trasformazioni significative in complesse organizzazioni globali. La sua carriera è iniziata in L’Oréal, dove ha maturato esperienza nel brand e product management come International managing director.