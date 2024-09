Sfida sotto porta per Cremonese-Spezia Mister D’Angelo punta su Soleri e Di Serio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Alla ricerca di una vittoria che a Cremona manca da 82 anni, esattamente dal 25 ottobre 1942, quando lodei celebri ‘3C’, all’epoca capolista in B come nell’attualità, superò a domicilio i grigiorossi con reti di Castigliano, Costanzo e Coltella. Beninteso anche la divisione della posta, che lodi Italiano impose nel luglio 2020, sarebbe un risultato dascrivere, stante la forza di un avversario costruito per la promozione in Serie A. Sarà unaavvincente tra due squadre che possono contare su attaccanti imnti per la categoria. Per l’occasione le due formazioni, modellate sul 3-5-2, saranno probabilmente rappresentate sul fronte offensivo dae Diper lo, Johnsen e Nasti per la. Ma, a complemento dei titolari, le cosiddette riserve saranno di assoluto livello.