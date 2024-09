Reggiana la sosta fa bene all’intesa Viali lavora ad una difesa bunker

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Lanazionali è quasi alle spalle e questa settimana porterà al tanto agognato primo turno di Serie B col calciomercato chiuso: domenica, alle ore 15, laospiterà il Sudtirol per la quarta giornata del campionato. Ieri pomeriggio sono ripresi i lavori in città agli ordini di mister William: da oggi a sabato, invece, sono previsti allenamenti mattutini, e gli ultimi due della settimana non saranno aperti al pubblico. Oltre al lavoro per migliorare la forma fisica (vedi Girma, che dopo il lungo stop è rientrato in gruppo e gradualmente ritroverà la migliore condizione)stando per affinare le trame offensive e l’intesa un po’ in tutti i reparti, compreso quello difensivo.