Quantofuffa | dal mondo dei quanti a Wanna Marchi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 10 settembre 2024) In questo periodo, sto cercando di recuperare il mio ritardo nel settore della biologiastica, ovvero l’applicazione della meccanicastica alla descrizione di alcuni fenomeni disparati, ma importanti, della biologia molecolare. La fotosintesi, la respirazione, la catalisi enzimatica e la mutazione spontanea del DNA sono tutti ambiti in cui vi è un gran fermento di teorie e dati, a partire dal 2000 in poi; e vale la pena di aggiornarsi, per confrontarsi con le frontiere della materia.