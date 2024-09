Prende a pugni controllore | Questa multa è ingiusta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Quarrata (Pistoia), 10 settembre 2024 – Ha ribadito per l’ennesima volta che lui l’abbonamento per quella tratta ce l’aveva e poi ha aggredito ilcon una scarica dial volto, rompendogli il naso. Il fatto è avvenuto ieri, poco prima delle 12, sulla linea 13 che da Pistoia porta ad Olmi. All’altezza di Quarrata, quando a bordo c’erano solo tre passeggeri, uno dei verificatori ha chiesto il biglietto ai passeggeri. I guai sono cominciati quando è stato il turno di un diciassettenne: il ragazzo ha esibito alun abbonamento urbano, non valido per la tratta in questione perché extraurbana. A quel punto gli animi hanno iniziato a scaldarsi. Da una parte ilche, seguendo le regole, si stava apprestando a fare la. Dall’altra il ragazzo, sempre più irrequieto, che sosteneva che quel biglietto era valido.