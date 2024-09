Piano del traffico ora si parte Via agli incontri con i cittadini per fare il punto zona per zona

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Interventi sulla viabilità, strade che si trasformeranno in sensi unici oppure direttrici che, già sensi unici, cambieranno senso di marcia, la possibile introduzione anche a Legnano di sistemi di mobilità come bike sharing per biciclette e monopattini, ma anche "zone 30" e sistemi pensati per tutelare l’utenza debole e, finalmente, l’apertura del "varco" di via Firenze, sino a oggi dedicato ai soli mezzi di soccorso: da questa sera, con il primo dei tre appuntamenti dedicati all’aggiornamento delgenerale delurbano, ognidella città prenderà "contatto" con le intenzioni dell’Amministrazione comunale e iavranno poi sessanta giorni per presentare osservazioni.