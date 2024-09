Perdiamo un gigante Musica italiana in lacrime la notizia scuote i fan del chitarrista

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Sì è spento a 62 anni uno dei più grandi chitarristi contemporanei. È morto nella notte, a darnela famiglia. "un", si legge tra i tanti commenti social. Talento assoluto, tra le collaborazioni più importanti: Otis Rush, Albert King, Sunnyland Slim, Lucky Peterson, Billy Branch, Lurrie Bell, Buddy Scott, e molti altri. Era particolarmente apprezzato a livello internazionale, si esibì in diversi tour nelle maggiori piazze d'Europa e degli Stati Uniti. In Italia partecipò a decine di manifestazioni, tra le altre: Trasimeno Blues, l'evento Italian Blues Legends e il Pistoia Blues, il festival – della sua città – che proprio quest'anno gli aveva reso omaggio invitandolo sul palco per raccogliere l'applauso del pubblico.