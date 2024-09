Non sono stati trovati proiettili | la polizia blocca le indagini su Hvaldimir il beluga spia dei russi trovato morto in Norvegia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Avvolto nel mistero, ancora, dopo giorni, il caso di, il’ deilo scorso 31 agosto, che si temeva fosse stato ucciso dagli esseri umani. Da quest’ipotesi è quindi scattata la denuncia dell’ONG OneWhale, che aveva chiesto a gran voce l’apertura di un’indagine. Ma le ferite ritrovate sulla carcassa dell’animalestate ritenute incompatibili con dei colpi di pistola. Sconosciute, quindi, le cause del decesso, ma durante l’esame anatomopatologico non è statoalcun proiettile. “Dalle– si legge sul sito web delle forze dell’ordine locali – non risulta che l’attività umana abbia portato direttamente alla morte di”. Per questo motivo, lanorvegese ha fatto sapere che non indagherà più attivamente sul caso del, chiudendo di fatto lesu un suo presunto assassino.